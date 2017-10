Les premières minutes de l'épisode Koh-Lanta diffusé ce vendredi.

5.4, 5.3, 5.1, 4.9 et 4.6 millions de téléspectateurs ces cinq dernières semaines pour le jeu Koh-Lanta Fidji. Une baisse continue donc, jusqu'ici inédite !

Découvrez ci-dessous les quatre premières minutes de l'épisode de ce vendredi 6 octobre.

Dans l'archipel des Fidji, jeunes et seniors apprennent petit à petit à se connaître. Des amitiés se soudent, d'autres se créent et certains commencent à s'apprécier formant de potentielles alliances. Au dernier conseil, jeunes et anciens ont trouvé un terrain d’entente, c’est May qui a été éliminée avec l’ensemble des voix.

A l’aube du seizième matin, les aventuriers apaisés par ce conseil, savourent l’unanimité du vote. Tandis que sur le camp les barrières commencent à s’abaisser, une bouteille arrive avec le message contenant la prochaine épreuve…