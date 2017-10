Les Super-Juniors s'engagent pour la planète vendredi 17 novembre sur France 4.

Vendredi 17 novembre à 20h55 sur France 4.

À l’occasion de la clôture de la COP 23, diffusion d'un documentaire citoyen à partager en famille, communique le diffuseur.

Réchauffement climatique, pollution… la planète et ses habitants doivent aujourd’hui faire face à de multiples dangers et urgences. Bien décidée à ne pas rester les bras croisés, une nouvelle génération de juniors est déterminée à tout faire pour tenter de sauver le monde. Aux quatre coins du monde, dix jeunes utilisent leur créativité, leur intelligence, leurs talents spécifiques pour préserver l’environnement, protéger les animaux ou encore lutter contre la pollution. Leurs idées et initiatives, aussi innovantes qu’originales, étonnent et inspirent les adultes, qui n’hésitent pas à rejoindre le mouvement de cette génération en marche.

Le programme Les Super-Juniors, ils s’engagent pour la planète part autour du monde à la rencontre d’adolescents de différentes nationalités qui œuvrent dans le but commun de sauver notre planète. Chacun d’entre eux est porteur d’un projet qui propose une solution concrète et fonctionnelle à une problématique environnementale donnée, que celle-ci soit à une échelle locale ou plus globale.

Le documentaire s’articule autour de trois chapitres distincts :

Chapitre 1 : Sauver les espèces en danger

Chapitre 2 : Réparer les erreurs du passé

Chapitre 3 : Préparer l’avenir