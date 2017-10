Lundi et mardi, RMC et BFM Sport seront en direct du SPORTEL à Monaco.

Lundi 23 et mardi 24 octobre, RMC et BFM Sport seront en direct du SPORTEL à Monaco, pour la Convention Internationale sur le sport à la télévision. « Le Super Moscato Show » de RMC se délocalisera à cette occasion et les envoyés spéciaux BFM Sport seront eux-aussi sur place pour des duplex inédits dans le « 60 MN Sport ».

Les invités du « Super Moscato Show » sur RMC en direct de Monaco :

Lundi 23 octobre dès 16h, Flavio Briatore, ancien directeur d'écurie F1, et Samir Aït Saïd, gymnaste français.

Mardi 24 octobre dès 16h, Marco Simone, ex footballeur international italien, et Sonny Anderson, ex footballeur international brésilien.

Les invités du « 60 MN Sport » sur BFM Sport :

Lundi 23 octobre dès 19h, Gérard Houllier, entraineur français et Marat Safin, ancien joueur de tennis.

Mardi 24 octobre dès 19h, José Cobos, ex footballeur français et conseiller municipal de la ville de Nice, Marco Simone, exn footballeur international italien et Claude Onesta, ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball.

(A noter également, l’interview de Javier Tebas, le président de la ligue espagnole dans « Team Duga », le mardi 24 octobre à partir de 18h).