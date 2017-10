Mayotte, la dernière colonie ? Document et débat ce soir sur LCP.

Mayotte, la dernière colonie ? Soirée spéciale ce lundi sur La Chaîne Parlementaire avec dès 20h30 un documentaire suivi d'un débat.

Mayotte est une île française au milieu du canal du Mozambique. Peu de gens savent que les Nations Unies contestent encore son appartenance à la France. En 1974, un référendum sur l'indépendance des Comores, alors territoire d'outre-mer, est organisé par la France. Mayotte appartient à cet archipel composé de quatre îles. A 90 %, les Comores votent pour l'indépendance. Mais Mayotte s'y oppose. La France choisit alors de modifier l'interprétation du référendum et de conserver Mayotte en son sein.

Près d'un demi-siècle plus tard, Mayotte est toujours comorienne pour l'ONU, tandis qu'elle est devenue le 101ème département français et réclame plus d'intégration à la République.

Exemple unique dans l'histoire de France, Mayotte, l'ancienne colonie n'a eu de cesse d'affirmer son attachement à la France, malgré les vingt résolutions de l'ONU et les réclamations de l'Union des Comores. Comment expliquer cette situation inédite ? Pourquoi la France tient-elle à cette île ? Et peut-elle fonctionner comme la métropole ?

Département français en 2011, l’île est au bord de l’explosion sociale. Elle est le département le plus pauvre de France, et ses habitants ont le sentiment d'être oubliés par la métropole. Mal-préparée, la départementalisation a augmenté les malentendus et les rancœurs entre l'île et la France.

A la suite de ce film de 52 minute, réalisé par Anne-Charlotte Gourraud, Jean-Pierre Gatien animera un débat. Invités prévus :

- Ramlati Ali, députée LREM de Mayotte,

- Philippe Boisadam, ancien préfet de Mayotte,

- Anne-Charlotte Gourraud, réalisatice du documentaire,

- George Pau-Langevin, députée Nouvelle Gauche de Paris et ancienne ministre des Outre-mer.

Crédit photo © Bangumi - LCP