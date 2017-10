Nominations à la direction exécutive de l’Information de France Télévisions.

Sur proposition de Pascal Doucet-Bon, directeur délégué de l’Information en charge de l’éditorial, et d'Alexandre Kara, directeur de la rédaction nationale de France Télévisions, Yannick Letranchant, directeur exécutif en charge de l’Information, nomme :

Etienne Leenhardt, rédacteur en chef du service Enquêtes et Reportages de la rédaction nationale de France Télévisions,

Nathalie Coze, chef du service Enquêtes et Reportages de la rédaction nationale de France Télévisions,

Sylvie Timsit, chef du service Support aux éditions de la rédaction nationale de France Télévisions.

Ces nominations prendront effet ce lundi 9 octobre 2017.

Diplômé du Centre de Formation des Journalistes de Paris, Etienne Leenhardt a commencé sa carrière à France 3 en 1986, puis a été reporter à la Cinq (1987-1992). Il est entré à France 2 en 1992 et a occupé successivement les postes de reporter aux informations générales, présentateur des journaux de Télématin (1992-1994), présentateur du journal de 20h (1994-1995), correspondant à Londres (1996-1999), correspondant à Washington (1999-2003), directeur adjoint de l’Information de France 2 (2004-2008). Depuis 2008, il est rédacteur en chef, chef du service Enquêtes et Reportages de France 2 et éditorialiste de politique étrangère sur France 2. Il a également présenté l’émission de géopolitique Un Œil sur la Planète de 2008 à 2015.

Diplômée du CUEJ à Strasbourg et titulaire d’une Maîtrise de sociologie, Nathalie Coze intègre le service Enquêtes et Reportages de France 3 en 1994. Grand reporter, chroniqueuse judiciaire pour la rédaction nationale de France 3, elle couvre notamment l’affaire Marc Dutroux, les procès de l’affaire d’Outreau et des attentats de 1995. En 2007, elle devient adjointe de ce service, puis rédactrice en chef adjointe du 12/13 et du 19/20 en 2013. Depuis septembre 2014, Nathalie Coze est chef du service Enquêtes et Reportages de France 3.

Sylvie Timsit est diplômée d’une licence de lettres modernes à la Sorbonne. Elle débute sa carrière en 1980 aux magazines pour la jeunesse de France 3 puis collabore dès 1981 aux magazines d’information. De 1984 à 1994, elle travaille à Info Vidéo 3 comme rédacteur puis coordinateur des régions. En 1994, elle est nommée responsable d’édition à la rédaction nationale sur le 12/13 puis sur le 19/20. Depuis 2000, elle est chef du service des responsables d’édition de la rédaction nationale de France 3.