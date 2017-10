Nouveau teaser vidéo de la comédie Bad Moms 2.

Nouveau teaser vidéo de la comédie Bad Moms Christmas (Bad Moms 2).

Un film américain réalisé par Jon Lucas & Scott Moore.

Avec Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen Bell, Jay Hernandez, Susan Sarandon, Christine Baranski, Cheryl Hines.

Comme toutes les mères de famille, Amy, Kiki et Carla angoissent à l’approche de Noël. Entre les cadeaux, la cuisine, la décoration, l’organisation et la préparation, c’est toujours les mêmes qui s’y collent… Et pour compliquer les choses, leurs propres mères, exigeantes et critiques, s’invitent à la fête ! Au bout du rouleau, elles décident de prendre les choses en main et de s’éclater. Cette année l’esprit de noël va sérieusement trinquer…