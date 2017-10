Nouvelle saison d'Une famille formidable dès le 21 novembre sur TF1.

Nouvelle saison d'Une famille formidable dès le mardi 21 novembre sur TF1. Deux épisodes à la suite.

Déménagement, naissance, mariage... C'est une grande année pour les Beaumont ! Pourtant, malgré les apparences, la vie familiale reste explosive. Entre le projet pharaonique d'hôtel de luxe imaginé par Jacques, l'expérience de trio amoureux entre Audrey, Julien et Bruno, le racisme auquel Nourredine doit faire face dans son nouveau village, le flirt entre José et Héléna qui font de leur mieux pour se cacher vis-à-vis de Jérémie, sans parler des tentatives désespérées de Jacques qui, "délaissé" par Catherine, se met en tête d'espionner les séances de psy de son épouse, autant dire que tout peut basculer à n'importe quel moment !

Auteurs : Pascale Breugnot, Danièle Thompson, Joël Santoni et Jérôme Le Mest. Scénario, adaptation et dialogues : Joël Santoni et Xavier Douin.

Avec : Anny Duperey (Catherine), Bernard Le Coq (Jacques), Cécile Caillaud (Audrey), Alexandre Thibault (Julien), Jennifer Lauret (Frédérique), Kamel Belghazi (Nourredine), Fanny Krich (Héléna), Geoffrey Sauveaux (Jérémie), Julie de Bona (Christine), Roméo Sarfati (Nicolas Beaumont), Sofia Sa Da Bandeira (Lucia), Martin Jobert (José), Laura Salvatore (Marie), Agathe Bouissières (Carla), Valentine Caille (Isabel), Eric Naggar (Da Silva), Daniel Tarrare (Sylvain Beju), Duke Habib (Samaï), Carlo Brandt (Rafael), Pedro Lacerda (Garagiste Octavio), Joaquim Nicolau (Gardien cimetière), Romaine Cochet (Callgirl), Tiago Becker (Policier), Sara Mestre (Paloma), Joao Vicente (Ami Isabel), Catarina Wallenstein (Amie Isabel), Alexandre Ferreira (Barman), Tristan Calvez (Sébastien).

Suite au décès de Reine, la famille se reconstruit. Fred donne naissance à une jolie petite fille et la vie reprend sous un jour plus paisible... Mais c'est sans compter sur Jacques, qu'un inspecteur des assurances vient tisonner au sujet du mystérieux incendie de son foodtruck. Jacques, stressé, développe une paranoïa aiguë qui mobilise toute la famille... Christine doit affronter la colère de Samaï qui apprend son passé d'escort girl. Pendant ce temps, Héléna et José se rapprochent, à l'insu de Jérémie qui tente d'oublier son ex-petite amie dans les bras d'une autre, sans savoir qu'Héléna fricote avec son frère...

