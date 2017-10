Nouvelle saison de Mariés au premier regard le 6 novembre sur M6.

Nouvelle saison de Mariés au premier regard le 6 novembre à 21 heures sur M6.

Rappel du concept (décrié) : La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour ? 3 experts en sont persuadés et ont organisé une expérience inédite pour tester la compatibilité amoureuse. Ils ont formé 4 couples qui ont tout pour vivre une relation durable selon des tests scientifiques mondialement reconnus.

C’est le jour de leur mariage, engagement le plus fort qu’il soit possible de prendre pour un couple, que les célibataires se découvriront à la mairie devant leur famille qui elles aussi se verront pour la 1ère fois. S’ils se disent oui, ils partiront en voyage de noce, et à leur retour, ils emménageront ensemble pour se découvrir au quotidien. Après plusieurs semaines de vie commune, ils devront décider s’ils restent mariés ou s’ils divorcent.