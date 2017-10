Numéro inédit de Cauchemar en cuisine, à Bléré (toutes lumières éteintes...).

Le jeudi 2 novembre, en lieu et place de la partie 2 des auditions de La France a un incroyable talent, M6 proposera à 21 heures un numéro inédit du programme Cauchemar en cuisine.

C'est à Bléré en Indre-et-Loire que Sylvie et sa fille Amandine ont fait appel au chef Philippe Etchebest pour les aider à sauver leur crêperie.

Après une longue expérience de serveuse, Sylvie a racheté cette crêperie il y a deux ans. Son objectif : avoir sa propre affaire et offrir un emploi à sa fille qui travaille aujourd'hui en salle à ses côtés. Mais depuis des mois, la situation du restaurant est catastrophique : le chiffre d'affaires s'effondre et les clients désertent l'établissement. Dans l'incapacité de payer un cuisinier, Sylvie, qui n'a pas de formation, a même été obligée d'endosser le rôle de chef, ce qui réserve bien des surprises à Philippe Etchebest...

Pour la première fois de sa carrière, le chef va découvrir une façon de travailler hallucinante ! Sylvie se plonge dans le noir complet ! Terrée dans sa cuisine toutes lumières éteintes, elle n'a pas conscience de travailler en dépit du bon sens. Résultat : les règles d'hygiène ne sont pas respectées, des cheveux traînent dans les assiettes et les plats sont peu ragoûtants… Le chef va donc être confronté à un véritable cauchemar en cuisine ! D'autant que les relations entre Sylvie et Amandine ne sont pas au beau fixe : entre crises de larmes, laisser-aller et coups de gueule, entre la mère et la fille, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre !

Manquant d'organisation, de professionnalisme et de motivation, Sylvie et Amandine sont piégées dans une spirale infernale mais vont devoir se serrer les coudes pour affronter Philippe Etchebest et tenter de sauver leur restaurant.