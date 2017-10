Parution d'A la folie, roman de la comédienne Clémentine Célarié.

Parution cette fin de semaine d'A la folie, roman de la généreuse comédienne Clémentine Célarié. Edité par Cherche-Midi, 270 pages environ.

L'ouvrage est présenté ainsi : Marguerite ne trouve plus de sens à sa vie. Prisonnière d'un système qui l'étouffe, elle rencontre une nuit un homme singulier. Il lui ouvre les portes de son monde, un centre où vivent des êtres dits anormaux, physiquement ou mentalement affectés. Ce lieu offre un nouveau souffle à Marguerite, elle le perçoit comme un havre de rêve, de poésie, d'urgence de vivre. Elle propose aux résidents d'explorer leur imaginaire et leur créativité. Tous se réinventent alors un bonheur volé ou enfoui, au mépris de l'ordre établi. Mais jusqu'où pourront-ils aller ? Qui est fou ? Qui ne l'est pas ? En s'ouvrant aux autres et à leurs différences, on découvre des trésors inattendus.

Ce roman, est-il souligné, jette une passerelle salutaire entre le monde des vaillants - ceux qui vivent sans entraves et l'oublient - et celui des empêchés - ceux qui se battent jour après jour, contraints pour survivre de développer des forces inégalées.