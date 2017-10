Parution du livre Les photos secrètes du Vatican.

A paraître la semaine prochaine : Les photos secrètes du Vatican (320 pages environ).

Caroline Pigozzi et Giovanni Maria Vian nous proposent de voyager dans les archives photographiques secrètes et inédites du Vatican et de découvrir la galerie des Papes depuis la moitié du XIXe siècle dans leur quotidien, leur intimité toujours surprenante.

"Associant les réflexes de la vaticaniste de Paris Match, qui écrit depuis plus de vingt ans sur ce monde à part, à l'expérience et au recul du directeur de L'Osservatore Romano, le prestigieux quotidien du Pape désormais publié en huit langues, nous voici au coeur du Vatican. Ayant de plus tous les deux le privilège de voyager dans l'avion du Pape, ils nous feront entrer avec une grande liberté de ton dans cette enclave bénite à l'ombre de saint Pierre.

Les photos, rares et parfois inattendues, qui composent cet ouvrage, ont été sélectionnées une à une parmi des milliers de clichés par Marc Brincourt, rédacteur en chef photo, mémoire photographique vivante de Paris Match. A travers ces extraordinaires archives se dessine ainsi l'histoire de l'Eglise de Rome et des successeurs de Pierre qui forcément se suivent mais ne se ressemblent pas !"