Pas de saison 4 pour la série américaine Zoo.

En décembre 2015, les téléspectateurs de TF1 découvraient la série américaine Zoo, en première partie de soirée. Une saison 1 qui n'avait pas fait d'étincelles du côté des audiences, mais les résultats restaient corrects. Seul le pilote avait obtenu un gros score, en réunissant 6 millions de personnes.

Hier, comme le rapporte Variety, CBS a décidé de mettre fin à Zoo. La diffusion de la saison 3 vient de s'achever en Amérique du Nord.

Cette série d’anticipation en forme de thriller apocalyptique était adaptée du best-seller de James Patterson. Avec notamment James Wolk (Jackson Oz), Kristen Connolly (Jamie Campbell), Nonso Anozie (Abraham Kenyatta), Billy Burke (Mitch Morgan).

Le début : Jackson Oz, spécialiste du comportement animalier, et son ami Abraham, guide de safari, travaillent au Botswana, où ils accompagnent des touristes observer des animaux sauvages. Ne parvenant plus à joindre par radio un camp voisin, ils décident de s'y rendre. Mais à leur arrivée, le camp est désert. Ils découvrent que ses résidents se sont enfuis, en proie à une panique que les traces d'un unique lion ne suffisent pas à expliquer. Ils finissent par trouver un véhicule abandonné et alors qu'Abraham y pénètre, il est attaqué par plusieurs lions que Jackson ne parvient pas à faire fuir. Contraint d'abandonner son ami, Jackson s'enfuit avec Chloé, une jeune femme rescapée de l'attaque précédente. Ensemble, ils finissent par rejoindre le camp, d'où ils appellent les secours. Jackson reconsidère les théories de son père, un célèbre biologiste considéré comme fou, qui avait prédit que les animaux se rebelleraient un jour contre l'espèce humaine. Parallèlement, à Los Angeles, après avoir tué leur soigneur, deux lions s'échappent du zoo de la ville et font deux autres victimes. Jamie Campbell, journaliste du L.A. Telegraph, convaincue que les modifications du comportement de ces animaux sont dûes à des pesticides contenus dans leur alimentation, trouve dans ces attaques une raison de plus d'incriminer Reiden Global, un puissant groupe de l'industrie agroalimentaire qui fournit, depuis peu, le zoo de la ville et distribue ses produits à travers le monde. Pour les besoins de son enquête, elle prend contact avec Mich Morgan, un vétérinaire pathologiste et lui confie un autre élément troublant : la disparition soudaine de nombreux chats d'un même quartier.

