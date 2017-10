Pas de saison 5 pour le drama médical The Night Shift.

A propos de la saison 1 :

Bienvenue au San Antonio Memorial Hospital ! Quand la journée se termine, la vraie bataille commence pour les urgences de nuit…

Les docteurs qui exercent au San Antonio Memorial Hospital sont, pour la plupart, d’anciens militaires. Amis de longue date, « frères » de combat, les liens qui les unissent sont forts. Aguerris à l’ordre et à la discipline, ils ont travaillé dans des conditions difficiles et ont vu mourir bon nombre de leurs confrères… Très engagés, ils sont prêts à tout pour sauver les patients qui arrivent aux urgences… et même à aller contre les directives de Michael Ragosa, le nouveau directeur de l’hôpital fraîchement embauché pour sauver l’établissement menacé de fermeture pour raisons budgétaires.

Parmi eux, le charmant docteur TC Callahan… Viré de l’Armée à cause de son comportement, il revient tout juste d’Afghanistan où il exerçait sur les champs de bataille. Sorti premier de sa promo, c’est un excellent médecin mais son caractère et ses émotions le rendent ingérable… À ses côtés : Jordan, la nouvelle chef de service et ex de TC ; Topher et Drew, deux médecins de guerre de retour d’Afghanistan et proches de TC ; Landry, la psychologue de l’hôpital ; Scott Clemmens, petit ami de Jordan et chef de chirurgie, et enfin Krista et Paul, les nouveaux internes.