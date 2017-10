Philippe Etchebest viking et David Ginola gladiateur ce mercredi sur M6...

Pour l'émission diffusée en première partie de soirée, David Ginola, Philippe Etchebest, Ophélie Meunier, Julia Vignali et Jérôme Anthony ont participé aux plus grands spectacles du parc.

David Ginola : "Mon personnage est un gladiateur qui doit se battre contre l’armée de l’Empereur dans le spectacle “Le signe du triomphe”. C’est un spectacle très pointu qui vous replonge dans l’époque romaine avec beaucoup de réalisme. Mais pour être à la hauteur des combats qui m’attendaient, il a fallu que je m’entraîne ardemment.(...) Il a fallu condenser les entraînements sur deux journées et sous une grande chaleur. C’était physiquement intense car il fallait être au niveau des autres professionnels du spectacle pour que les spectateurs ne se rendent pas compte de ma présence. Vous savez ce spectacle est très proche de la réalité : les costumes sont incroyables, la musique, le maquillage, la chorégraphie des combats, les lions, les chevaux... on est transportés plusieurs siècles en arrière."

Philippe Etchebest : “J’ai interprété plusieurs personnages : tout d’abord j’étais l’un des gardes du village du Fort de l’An Mil, puis je me suis changé en guerrier viking pour ensuite me transformer en moine qui... prenait feu ! Je ne savais pas que j’allais jouer tous ces personnages, c’était une vraie surprise. J’ai beaucoup aimé me plonger dans la peau de ces personnages et réaliser plusieurs cascades, notamment un saut périlleux arrière de 7 mètres que j’ai dû faire en haut d’une tour en feu ! (...) C’était très physique mais c’est ce qui me plaît ! Je me suis entraîné sans relâche avec les professionnels du Parc. J’ai notamment répété plusieurs fois le saut périlleux arrière. Je dois vous avouer que mes deux derniers sauts tests furent deux beaux plats ! Mon dos s’en souvient ! Le responsable m’a dit d’arrêter car la fatigue commençait à se faire ressentir. C’était physiquement éprouvant, mais j’ai adoré !"