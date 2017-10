Première ballerine, enquête inédite de Commissaire Magellan ce samedi soir.

Ce samedi 14 octobre à 20h55 sur France 3, Magellan mène l'enquête au pas de danse ... macabre ! Episode inédit.

Avec :

Jacques Spiesser (Simon Magellan)

Selma Kouchy (Selma Berrayah)

Nathalie Besançon (Florence Higel)

Marie de Stefano (Cordélia)

Franz Lang (Ludovic)

Anouck Milan (Sybille)

Mathieu Delarive (Zacharie Charley)

Nicolas Carpentier (Amaury)

Jean-François Stévenin (Max Charley)

Elizabeth Bourgine (Sacha Vitaly)

Marie Reache (Suzanne Launay)

Lorraine Fabian, créatrice de bijoux et mécène d’une ballerine de 14 ans, Sybille, future danseuse étoile, a été assassinée au Relais Monségur. L’enquête du commissaire Magellan met à jour la lutte que se livre le beau-père de Sybille, hôtelier et notable de Saignac et le vrai père de l’adolescente, un repris de justice multirécidiviste prêt à tout pour récupérer sa fille. Sans oublier la professeur de Sybille, une ancienne pensionnaire de l’Opéra de Paris qui comptait bien revenir sous les feux de la gloire grâce à son élève prodige. Mais apparemment, la victime avait d’autres plans pour sa petite protégée. Magellan découvre alors que tous possèdent de très bons mobiles pour l’éliminer …

Réalisé par Etienne Dhaene.

Scénario et dialogues : Laurent Mondy.

Crédit photo © Bernard FAU - JLA Productions.