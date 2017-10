Programmation spéciale Halloween : Nuit de l'angoisse sur Canal+.

Programmation spéciale Halloween ce mardi 31 octobre sur Canal+, dès 23 heures.

23h05 : INSIDIOUS : CHAPITRE 3 de Leigh Whannell avec Dermot Mulroney, Lin Shaye et Stefanie Scott.Quinn Brenner, lycéenne, a perdu sa mère, emportée par un cancer voilà dix-huit mois. Depuis, elle ne cesse d’y penser et cherche même à entrer en contact avec elle, en vain. La jeune fille se rend alors au domicile d’Elise, une medium spécialisée dans les relations avec l’au-delà. Lors de leur première séance, Elise comprend qu’une présence maléfique cherche à entrer en contact avec elle. Elise met en garde Quinn et lui enjoint de ne plus chercher à parler avec sa mère..., surtout pas seule.

00h40 : Après le succès planétaire de ÇA au cinéma, enquête sur les remakes de films d’horreur à Hollywood : ÇA CONTINUE ENCORE ET ENCORE.

00h50 : CONJURING 2 : LE CAS ENFIELD de James Wan avec Vera Farmiga et Patrick Wilson.

03h00 : AMERICAN NIGHTMARE 3 : ELECTIONS de James DeMonaco avec Frank Grillo et Elizabeth Mitchell.