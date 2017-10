Que sait-on vraiment de la composition des croquettes de nos chats et chiens ? Enquête sur France 5.

Un film documentaire de 52 minutes de Marion Baillot et Mathieu Sarfati, programmé ce dimanche en première partie de soirée sur France 5 : Quelles croquettes pour nos bêtes ?

En France, une famille sur deux possède un animal de compagnie. C'est un record en Europe. Pas moins de 7 millions de chiens et 13 millions de chats partagent nos vies. Nous les considérons de plus en plus comme des membres à part entière de notre famille. A tel point que nous ne regardons pas à la dépense. Le plus gros budget ? L'alimentation.

Les Français consacrent en moyenne par an 800 euros pour nourrir leur chien, 500 euros pour leur chat et 80% des propriétaires d'animaux achètent de la nourriture industrielle. Les croquettes sont les produits les plus vendus. Il s'en écoule plus de 800 000 tonnes chaque année en France. Elles sont pratiques, économiques et faciles à doser. Les industriels, ont bien compris notre engouement pour nos animaux, et s'évertuent à développer toujours plus de références.

Mais que sait-on vraiment de la composition des croquettes de nos chiens et de nos chats ? Comment sont-elles fabriquées ? Avec quels ingrédients ? Cette nourriture industrielle est-elle adaptée à nos animaux ? Quelles sont les conséquences sur leur santé ? A y regarder de près, la gamelle de nos animaux réserve bien des surprises...