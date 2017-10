Questions de caractère, des nouvelles de Tom Hanks en librairies.

Des nouvelles de Tom Hanks dès le 26 octobre en librairies, Questions de caractère. Traduit par Charles Recoursé.

400 pages publiées par Le Seuil.

Un premier livre pour le comédien, présenté ainsi :

"Que se passe-t-il quand un jeune homme nonchalant tombe fou amoureux d’une femme hyperactive ? Quand deux hommes ayant débarqué ensemble sur les plages de Normandie se retrouvent trente ans plus tard, l’un comblé, l’autre brisé par la vie ? Quand un jeune acteur qui fait ses grands débuts au cinéma se retrouve perdu dans Paris en pleine tournée promotionnelle ? Quand quatre amis décident de construire leur propre fusée et de voyager jusqu’à la lune ? Que se passe-t-il quand l’un des plus célèbres acteurs hollywoodiens, collectionneur depuis sa plus tendre enfance de vieilles machines à écrire, décide de faire crépiter les touches de sa Remington pour coucher sur le papier toutes les histoires qu’il a dans la tête ? En littérature comme au cinéma, tout est question de caractère… Tom Hanks révèle ici le sien : fantasque et virevoltant, généreux, enthousiaste et fraternel, animé par une foi contagieuse en l’humanité."