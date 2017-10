Récit de la traque du tueur au visage grêlé ce dimanche à 13h15.

Un document signé Pauline Dordilly, Henri Desaunay et Anthony Santoro, programmé à 13h15 ce dimanche 22 octobre sur France 2.

Lorsqu’on est enquêteur, on tombe parfois sur une enquête qui marque à vie. Parce qu’elle dure des années, parce que les crimes sont particuliers, elle vous implique plus que les autres… Dans cette nouvelle collection de documentaires, « Traque », récit d'enquêtes extraordinaires, avec ceux qui les ont menées.

Parmi elles, la traque du « tueur au visage grêlé »... Depuis 30 ans, cet homme a été vu par des témoins sur les lieux de plusieurs crimes. Il serait responsable notamment de la mort de la petite Cécile Bloch, 11 ans, de l’assassinat d’un couple et peut-être d’autres agressions… Longtemps, les policiers n’ont eu pour principal indice qu’un portrait-robot…

Jean-Louis Huesca, Bernard Pasqualini et Alain Vasquez, des policiers de la brigade criminelle du 36, nous ont raconté leurs progrès mais aussi leurs doutes et leurs angoisses devant l’un des mystères les plus obsédants qui soit.