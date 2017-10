Rediffusion ce mardi de l'épisode de Capitaine Marleau avec Muriel Robin et Claire Nebout.

Un réel phénomène ! Mardi dernier, la rediffusion d'un épisode de Capitaine Marleau attirait 6 millions de téléspectateurs sur France 3, à peine plus d'un an après la première diffusion ! Les deux mardis précédents, 5.8 et 6.8 millions de personnes (hors replay) découvraient des inédits.

Ce 24 octobre, rediffusion de l'épisode Brouillard en thalasso. Réalisé et co-produit par Josée Dayan. Scénario : Stéphan Guerin-Tillié.

Dans la thalasso d’un hôtel de luxe, un sexagénaire est retrouvé mort, immergé dans un bain de boue. Dépêchée sur les lieux, Marleau procède à l’arrestation d’un jeune SDF que tout semble accuser. Pourtant Marleau ne se résout pas à croire à sa culpabilité. Qui pouvait bien en vouloir à ce riche industriel dont la mort semble presque réjouir sa femme, Garance, une singulière chorégraphe ? Quel secret cache-t-elle pour protéger son fils Clément ?

Des couloirs de l'hôtel aux bains à remous, entre justaucorps et peignoirs bleus, Marleau déambule dans cet univers feutré, bien décidée à mettre tout en œuvre pour identifier le véritable coupable.

Avec Corinne Masiero, Muriel Robin, Bruno Todeschini, Claire Nebout, Frédéric Van Den Driessche, Alain-Fabien Delon, Julien Derouault, Pierre Perrier, Aymeric Demarigny.

Crédit photo © Christophe Brachet - France 3.