Rediffusion d'un portrait de Françoise Hardy ce vendredi soir sur ARTE.

Ce vendredi 13 octobre à 23h15 sur ARTE.

L’ex-chanteuse yéyé et idole des jeunes à la voix sensuelle s’est muée en élégante icône de la pop, dont l’influence demeure vivace chez nombre de créateurs. portrait sensible. À travers le témoignage de la chanteuse Françoise Hardy, mais aussi de ceux qu’elle a influencés, un film de 52 minutes (rediffusion) dresse un portrait sensible de la femme et de son mystère.

Musiciens, producteurs, couturiers, chanteurs : partout en Europe, des artistes qu’elle a côtoyés et inspirés, comme Jean-Marie Périer, Jacques Dutronc ou encore la Grande Sophie, nous livrent leur vision de Françoise Hardy, de son apport à la musique, de sa singularité. Autres intervenants du film : Elodie Frégé, Pierre Mikaïloff, Bertrand Burgalat, Anton Newcombe, Julien Bossena, Françoise Cactus...

Réalisé par Emilie Valentin et Matthieu Jaubert.

Crédit photo © Agat Films.