Reportage à 13h15 avec Vianney : manger, mieux, et sans argent, grâce à la nature à l'état sauvage.

Un reportage de Florence Helleux, Maxime Souville et Bérengère Lafont, diffusé ce samedi à 13h15 sur France 2.

Tout quitter, partir à l'aventure, c’est un rêve que l’on fait souvent, sans jamais oser franchir le pas. Vianney (non, pas le chanteur...) lui, l’a fait. Un homme, une charrette de 70kg de bagages, 5000 km à pied, en ne se nourrissant quasiment que de cueillette. Comme au temps pas si éloigné à l'échelle de l'humanité, des chasseurs cueilleurs.

C'est cette expérience qu'est en train de vivre Vianney, 41 ans, guide nature de métier, pour prouver qu'il est possible de manger, mieux, et sans argent, grâce à la nature à l'état sauvage. Une nature que l’on retrouve même en ville.

Fin connaisseur des plantes, Vianney veut que les hommes renouent avec ces savoirs ancestraux. Il a décidé de partir sur les routes, de la baie de Somme où il habite, au sud de l'Espagne. Dans sa charrette, le strict minimum pour survivre dans la nature dans laquelle il va puiser de quoi manger et dormir pendant huit mois. Un voyage en quasi autonomie, une épreuve de dépassement de soi et un but : nous permettre d'ouvrir les yeux sur la nourriture disponible et gratuite qui nous entoure.