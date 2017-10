Retour sur l'assassinat de Georges Besse, ce dimanche à 13h15 sur France 2.

Un document de Maxime Bénéteau et Fabien Lasserre, diffusé ce dimanche 8 octobre à 13h15 sur France 2.

Un nouvel épisode de la série « les films noirs de la Vème république » : retour sur l’assassinat de Georges Besse.

Le soir du 17 novembre 1986, Georges Besse, le patron de la régie Renault, est assassiné au pied de son domicile à Paris. Le Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, se rend immédiatement sur place : la France vient de perdre l'un de ses plus grands chefs d'entreprise. Très vite, les soupçons se portent sur « Action directe ». Ce groupuscule d'extrême gauche a fini par basculer dans le terrorisme... Quatre de ses membres sont arrêtés quelques mois plus tard, et condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.

Mais derrière ce tragique fait divers, se cache en réalité une autre histoire, bien plus complexe... Une affaire d'Etat qui nous ramène au conflit entre la France et l'Iran autour de la question du nucléaire.