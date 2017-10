Revoir le conseil de Koh-Lanta et la réaction de la personne éliminée vendredi (vidéo).

Comme chaque vendredi depuis la rentrée, les téléspectateurs de TF1 avaient rendez-vous hier, le 6 octobre, avec Denis Brogniart et les rescapés du jeu Koh-Lanta Fidji.

A l'issue du conseil, auquel participe l'équipe ayant échoué à l'épreuve d'immunité, une personne a quitté le camp, ses coéquipiers ayant voté en majorité contre elle. Out Caroline, de l'équipe Jaunes.

Sa réaction ci-dessous.

Vendredi prochain : Aux Fidji, rien ne va plus ! Depuis la recomposition des équipes, les aventuriers plus âgés tentent de tout contrôler au sein des deux tribus. Mais leur pacte, scellé en début d’aventure, commence à se fissurer. Et de leur côté, les jeunes ont décidé de se rebeller ! Les tensions montent, les alliances vacillent.

Puis dans deux semaines : l'heure de la réunification...