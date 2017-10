Roger Waters en concert le printemps prochain à Lille, Nanterre et Lyon.

Une légende en concert le printemps prochain prochain à Lille, Nanterre et Lyon : étapes françaises de la tournée 2018 de Roger Waters.

La tournée Us & Them visitera 23 pays européens. Set list composée de titres issu des albums The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here, des Pink Floyd. Et quelques titres solo de Roger Waters.

La tournée débute le 13 avril avec deux concerts à Barcelone, puis direction l’Italie avec deux dates à Milan et quatre à Bologne. Pour la France, halle Tony Garnier le 9 mai à Lyon ; l’U Arena de Nanterre le 8 juin puis le Stade Pierre Mauroy de Lille le 16 juin.

Locations ouvertes le 18 octobre.