Saignac Circus, enquête inédite du Commissaire Magellan ce samedi soir.

Episode inédit de la série policière Commissaire Magellan ce samedi 21 octobre à 20h55 sur France 3. Une fiction qui a quasiment fait jeu égal avec Danse avec les stars le week-end dernier.

Saignac Circus est réalisé par Eric Duret, d'après un scénario de Pascal Perbet et Nicolas Durand-Zouky. Producteur Délégué : Jean-Luc Azoulay.

Avec Jacques Spiesser, Selma Kouchy, Nathalie Besançon, Marie de Stefano, Franz Lang, Michèle Garcia, Bernard Yerlès.

Sous le chapiteau de l’Ecole du cirque, Célia et son frère répètent leur numéro d’équilibriste. Le harnais de sécurité de Milo va céder. Plus de peur que de mal. Pourtant Rudy, le régisseur, avait tout vérifié. Dans la soirée, les lumières se coupent. Bruits de lutte sous le chapiteau. On retrouve la directrice Marie Orsini, leur mère, assassinée.

Le commissaire Magellan et le lieutenant Selma Berraya vont avoir fort à faire pour découvrir qui aurait pu s’en prendre ainsi à cette vieille famille du cirque et démêler ses liens complexes avec les membres de la famille Garnier, une famille dont ils sont très proches...