Saison 2 de Search Party dès le 20 novembre sur OCS.

Ne pas lire la suite, si vous n'avez pas encore découvert la saison 1, cause spoilers !

Du bon en perspective dès le lundi 20 novembre 20h55 sur OCS City avec le début de la diffusion de la saison 2 de la série Search Party.

Dans la saison 1 : Qu’avait-il bien pu arriver à Chantal, une jeune fille disparue dans d’étranges circonstances ? Afin de résoudre le mystère de ce fait divers inquiétant et donner un sens à leur vie, 4 jeunes Brooklynois égocentriques et paumés partaient à sa recherche pour vivre l’aventure la plus excitante qui leur soit jamais arrivés.

Lors de l’épisode final, Dory (Alia Shawkat), Portia (Meredith Hagner), Drew (John Reynolds) et Elliott (John Early) se rendaient à Montréal et retrouvaient Chantal (Clare McNulty) saine et sauve. Impensable ? Oui, mais pas impossible ! Chantal s’était simplement réfugiée chez une amie pour prendre du recul suite à une idylle amoureuse qui avait mal tourné. Devant cet énorme quiproquo, le spectateur assistait alors à l’incrédulité de Dory face à cette révélation. Un rebondissement en amenant un autre, le dernier épisode clôturait cette première saison de manière stupéfiante : dans un geste de légitime défense, Dory et Drew tuaient malencontreusement Keith, le faux détective engagé par Dory.

D’après les créateurs Sarah Violet Bliss et Charles Rogers, la saison 2 promet d’être remplie d’angoisse, de suspense mais également d’humour noir !

Dans la saison 2 (10 x 30 minutes), nous allons retrouver nos quatre amis après le drame qui a ponctué la première saison. Comment Dory et ses acolytes vont-ils réussir à surmonter les conséquences de ce terrible accident ? La petite bande issue des beaux quartiers n’est pas prête de revenir à sa routine auto-centrée, rythmée de brunchs et de soirées... A mesure que la paranoïa grandit au sein du groupe, les esprits s’échauffent, les personnalités s’affirment et les véritables liens d’amitié se dévoilent. Il devient alors de plus en plus difficile pour nos protagonistes de croire que personne ne découvrira le terrible secret qui lie les membres du groupe. Le danger est désormais bien réel...