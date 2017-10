Saison 2 inédite de SuperGirl dès le 1er novembre sur Série Club.

Saison 2 inédite de la série nord-américaine SuperGirl dès le mercredi 1er novembre sur la chaîne Série Club. Programmation de trois épisodes à la suite dès 20h50.

Le monde à ses pieds Supergirl travaille avec son cousin, Superman, pour stopper une navette qui menace de s'écraser sur National City. Après le sauvetage, ils enquêtent pour savoir si Lena Luthor, la sœur de Lex, est digne de confiance... Si Kara est ravie d'avoir une visite familiale, cela ne résout pas ses problèmes : sa sœur, Alex, se sent un peu délaissée et Kara a du mal à gérer sa vie personnelle. Enfin, Hank et Supergirl restent sans voix en découvrant le contenu de la capsule spatiale échouée sur Terre...

Avec Melissa BENOIST (Kara / Supergirl), Chyler LEIGH (Alex Danvers), David HAREWOOD (Hank Henshaw), Mehcad BROOKS (James Olsen), Jeremy JORDAN (Winslow "Winn" Schott), Chris WOOD (Mon-El), Calista FLOCKHART (Cat Grant), Katie MCGRATH (Lena Luthor), Brenda STRONG (Le Docteur), Andrea BROOKS (Eve Teschmacher), Tyler HOECHLIN (Superman / Clark Kent) et Frederick SCHMIDT (John Corben / Metallo)...