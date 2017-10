Saison 4 de Transparent dès le 9 novembre sur OCS.

Saison 4 inédite de la série américaine Transparent diffusée dès le 9 novembre à 20h40 sur OCS City.

Cette quatrième saison de Transparent est celle du retour aux racines. Maura Pfefferman (Jeffrey Tambor) se rend en Israël pour présenter une conférence sur le genre et le judaïsme. Elle est accompagnée par sa fille cadette, Ali (Gaby Hoffman) qui a un grand besoin de se couper de Los Angeles pour se retrouver. Sur place, Maura fait une découverte qui va bouleverser sa vie et celle de sa famille. Le clan Pfefferman la rejoint au complet : ses enfants Sarah (Amy Landecker) et Josh (Jay Duplass), son ex-femme Shelly (Judith Light) et sa mère, Bryna (Jenny O’Hara).

Dans cette saison, les Pfefferman poursuivent leur introspection grâce à un voyage physique. Face au désert, à la mer Morte et au Mur des Lamentations, chacun cherchera son propre chemin a n de trouver l’acceptation, l’amour et la vérité. Un chemin qu’ils ont entamé à Los Angeles chacun à leur façon : Shelly devient progressivement plus autonome et cherche la rédemption dans le théâtre et l’improvisation. Josh tente de se débarrasser d’un passé qui le hante et le détruit grâce à un groupe de discussion, tandis que Sarah poursuit ses expérimentations sexuelles, qu’elle partage désormais avec son époux, Len.

« Cette saison traite des frontières et des limites » explique la créatrice Jill Soloway : « La différence entre une limite et une frontière se trouve autant dans le corps que sur la planète. C’est comme ça que notre histoire se reflète, à travers la famille et le temps qu’on passe sur terre. ». Le producteur et chef opérateur Jim Frohna complète: «Cette saison aborde les territoires occupés, physiquement, émotionnellement et politiquement. Il est risqué de faire la lumière sur ce côté de l’humain que sont les complexités de la vie au Moyen-Orient et en Israël. Transparent ne cesse de trouver des nouvelles limites à franchir, et des nouvelles frontières à questionner, c’est fantastique.»