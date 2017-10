Salut les terriens samedi avec Cambadélis, Jarry, BB Brunes, Charlotte Gabris...

Ce samedi, à 19h05 sur C8, Thierry Ardisson, reçoit dans Salut les terriens:

Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, auteur de Chronique d’une débâcle, 2012- 2017 (Editions de l’Archipel),

Lorànt Deutsch, auteur de Métronome 2 illustré (Ed. Michel Lafon),

Jarry, en tournée avec son spectacle « Atypique » et à l’Olympia les 21 et 22 octobre,

Charlotte Gabris, comédienne, humoriste et auteure de la pièce « Merci pour le bruit » qu’elle interprète avec Vincent Desagnat, et à l’affiche du film « Epouse-moi mon pote »,

BB Brunes, pour leur nouvel album « Puzzle »,

Alil et Hazis Vardar, propriétaires de salles de spectacle. Alil est également auteur et comédien du one man show « Comment garder son mec » à la Comédie Saint-Martin.

Et présences de Laurent Baffie, de Tom Villa et d'Alex Wizorek.