Scénario et casting du prochain Prime de Plus belle la vie.

Le prochain Prime de Plus Belle La Vie est en tournage jusqu'au 8 novembre à Marseille et ses environs, annonce France 3.

Avec :

Michel Cordes (Roland)

Sylvie Flepp (Mirta)

Pierre Martot (Leo)

Anne Decis (Luna)

Léa François (Barbara)

Joakim Latzko (Riva)

Marie Hennerez (Léa)

Marie Réache (Babeth)

Manon Bresch (Thérèse)

Bruce Tessore (Nicolas)

Grant Lawrens (César)

Myra Tyliann (Alison)

Rufus (Yves)

Avant de mourir, Yves, l'ami d'enfance de Roland, lui a confié ses dernières volontés : que ses cendres soient répandues sur la pelouse de son cher stade Vélodrome. Mais, Astrid, la fille d'Yves, est indifférente aux explications de Roland et Mirta. Froide, butée, fermée, elle embarque le corps de son père pour l'enterrer... à Saint-Germain-en-Laye !

Dès lors, Roland n'a qu'un objectif : tenir, coûte que coûte, la promesse qu'il a faite à son vieux pote. Au volant d'un bus décoré aux couleurs de Marseille, il entraîne Mirta, Luna et plus curieusement Léa, César et Alison dans un périple qui se transforme vite en cavale.

Réalisé par Philippe Dajoux.

Scénario : Pierre Monjanel.

Dialogues : Emilie Alibert.