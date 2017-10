Sénégal, une série TV pour le droit des femmes : reportage ce samedi sur ARTE.

A voir ce samedi 7 octobre 2017 à 18h35 sur ARTE : Sénégal, une série TV pour le droit des femmes,. Un reportage de 24 minutes, de Vincent Kelner, Sophie Boutboul, Olivier Marzin .

« C’est la vie », série de fiction sénégalaise en partie financée par l’ONU, rassemble chaque soir des centaines de milliers de téléspectateurs autour de la vie d’un centre de santé situé à Dakar. IVG, viol, maltraitance… chaque épisode explore les tabous de la société africaine.

ARTE Reportage est parti à la rencontre de l’équipe de cette série qui tente de faire évoluer les mentalités.

Au Sénégal comme dans une grande partie de l’Afrique de l’Ouest, les pratiques traditionnelles de mutilation perdurent, les jeunes ne reçoivent aucune éducation sexuelle, les grossesses non désirées sont encore fréquentes et l’avortement est la plupart du temps interdit. Avec « C’est la vie », qui est sans doute le plus grand succès télévisé de ces dernières années en Afrique de l’Ouest, toute l’équipe de tournage s’implique quotidiennement contre les violences faites aux femmes, à l’écran comme en dehors, depuis sa création en 2014.

Des émissions radio de libre-antenne servent de relais et des projections publiques qui réunissent les familles sont organisées dans les villages. De leur côté, la plupart des actrices sont devenues des ambassadrices de la cause des femmes.

La deuxième saison a été tournée à l’été 2017 et une troisième est déjà annoncée.