Septembre 2017 Vs septembre 2016 : Forte hausse de la part d'audience de France 2.

Le groupe France Télévisions informe que la chaîne France 2 a réalisé en septembre son meilleur mois de l'année (hors été : tour de France) avec en moyenne 13,2% de part d'audience et affiche la plus forte progression en 1 an toutes chaînes confondues : + 0,7 point en 1 an.

Parmi les bons résultats obtenus :

LE 6H INFO présenté en direct par Samuel Etienne et fabriqué par les équipes de franceinfo - canal 27 est en constante progression depuis son lancement en mars et est au plus haut avec en moyenne 14.1% de PdA.

Le magazine TELEMATIN présenté en direct par Laurent Bignolas réalise une très belle performance en cette rentrée et est au plus haut cette année avec en moyenne 1 million de téléspectateurs pour 28,6% de PdA.

Les jeux réalisent également de très belles performances ce mois-ci : MOTUS présenté par Thierry Beccaro avec en moyenne 16% de PdA, LES Z'AMOURS présenté par Tex avec 17.4% de PdA et TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE SA PLACE présenté par Nagui avec 19.9% de PdA.

Le jeu N'OUBLIEZ PAS LES PAROLES présenté par Nagui a réalisé son meilleur niveau historique avec en moyenne 1,8 million de téléspectateurs pour 13,2% de PdA pour le 1er numéro et 3,2 millions de téléspectateurs et 17,8% de PdA pour le deuxième numéro

Le divertissement LES ENFANTS DE LA TELE présenté par Laurent Ruquier réalise de belles performances depuis son lancement le 3 septembre avec en moyenne 1,3 million de téléspectateurs pour 10,9% de PdA. Il s'agit du meilleur niveau de la tranche horaire depuis juin 2016.

LE JOURNAL DE 20 HEURES (lundi-Jeudi) présenté par Anne-Sophie Lapix rassemble en moyenne 5 millions de téléspectateurs et 22% de Part d'Audience. Il se place au dessus de la moyenne au 1er semestre (à 20,7%).

LE JOURNAL DE 13 HEURES (lundi-Vendredi) présenté par Marie-Sophie Lacarrau enregistre également de très bonnes performances depuis la rentrée, avec une moyenne de 2,5 millions de téléspectateurs et 20.7% de PdA. Il se situe au-dessus de la moyenne du 13H au 1er semestre (à 19,2%).

LE JOURNAL DE 20 HEURES (week-end) présenté par Laurent Delahousse réalise une belle rentrée en rénunissant en moyenne 4,7 millions de téléspectateurs pour 22,1% de PdA.

La fiction française en grande forme avec ALEX HUGO (3 inédits leader avec en moyenne à 5,6 millions de téléspectateurs et 23% de PdA) et la série LES PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE à son meilleur niveau historique (3 inédits avec en moyenne 5,2 millions de téléspectateurs et 20.7% de PdA ).

Record historique pour le retour du magazine CASH INVESTIGATION présenté par Elise Lucet qui s'est placé en tête des audiences mardi 26 septembre avec en moyenne 3,8 millions de téléspectateurs et 17.7% de PdA.

L'EMISSION POLITIQUE présentée par Léa Salamé a réalisé une belle rentrée jeudi 28 septembre en réunissant en moyenne 3,2 millions de téléspectateurs et 14,5% de PdA.

Le magazine DANS LES YEUX D'OLIVIER présenté par Olivier Delacroix réalise une très belle saison au-dessus de la précédente en réunissant en moyenne 740 000 téléspectateurs pour 9,9% de PdA.

Le magazine de l'information COMPLEMENT D'ENQUÊTE présenté par Thomas Sotto est en hausse cette saison en réunissant en moyenne 1,2 million de téléspectateurs pour 10,7% de PdA.

