Seuls à la maison, saison 2 les 18 et 25 novembre sur France 4.

Pendant quatre jours, huit enfants de 9 à 11 ans (Loane, Prune, Kelya, Courtney, Kenzy, Kyliann, Aaron et Esteban) se retrouvent déconnectés et seuls à la maison : ils vont devoir se débrouiller, sans l’aide de leurs parents, sans portable, tablette, jeu vidéo et sans télévision. Ils sont confrontés aux tâches de la vie quotidienne pour prouver qu’ils sont désormais des grands. Ensemble, ils vont vivre leur première cohabitation, la première expérience loin de leurs familles !

Pour cette deuxième saison de Seuls à la maison, les enfants sont réunis dans une maison fantastique qui va leur réserver bien des surprises. Outre l’apprentissage de l’indépendance, ils vont devoir surmonter des épreuves et résoudre des énigmes pour venir en aide à Jules, le mystérieux habitant de la maison. Chaque épreuve est l’occasion de mettre en avant sa personnalité dans une aventure extraordinaire.

Seuls à la maison est une création originale de Mehdi Harbaoui pour France 4. Deux émissions seront diffusées par soirée, les samedis 18 et 25 novembre à 20h55.