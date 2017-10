Sexe et pouvoir, la fin de l’omerta ? Débat ce dimanche sur France 5.

Comment la Belgique, qu’on appelait “la base arrière de Daech”, est devenue un pays en pointe sur les techniques de lutte contre la radicalisation ? L'émission "C politique, le débat" vous montrera, ce dimanche à 19h40 sur France 5, pourquoi le Ministère de l’Intérieur français a décidé de financer des représentation de “Djihad”, la pièce de théâtre du comédien et metteur en scène belge Ismaël Saïdi.

Les reporters sont également allés à Charleroi, à la rencontre d’une repentie du djihad qui anime avec un théologien des ateliers de prévention dans les écoles.

La sociologue Ouisa Kies, spécialiste de la radicalisation, sera sur le plateau de C Politique aux côtés de Tobie Nathan.

Egalement au sommaire, un débat Sexe et pouvoir : la fin de l’omerta ? Après l’affaire Weinstein, quelles leçons pour la société française ? Sur le plateau, Sandrine Rousseau, Caroline Fourest et un 3ème invité (non communiqué).