Soirée spéciale Paul Gauguin ce dimanche sur France Ô.

À l'occasion de l'exposition événement Gauguin L'alchimiste, visible depuis le 11 octobre et jusqu'au 22 janvier au Grand Palais, soirée spéciale ce dimanche sur France Ô. Chaîne partenaire de l'expo consacrée à ce peintre majeur du XIXe siècle.

Au menu : des plateaux tournés au Grand Palais et en Polynésie, un film biographique, un documentaire, des reportages et une perle rare signée Alain Resnais. Élizabeth Tchoungui sera en duplex avec Aiata Tarahu de Polynésie 1ère pour raconter la quête artistique et existentielle de cet homme hors normes, libre, innovant et dérangeant, au processus créatif unique.

20h55 : Paradise Found. Film australien réalisé par Mario Andreacchio et interprété par l’acteur Kiefer Sutherland, dans le rôle de Gauguin.

22h50 : Paul Gauguin, le paradis toujours plus loin. Depuis la Maison du Jouir aux Marquises, où Gauguin passe les deux dernières années de sa vie à peindre, ce documentaire revient sur les étapes de son parcours artistique.

00h05 : Paul Gauguin, d'Alain Resnais. Court-métrage des années 1950 qui dresse avec passion le portrait de l’artiste à travers ses tableaux, ses textes et sa quête d’absolu. Ce film, l’un des tout premiers sur l’art, est un document rare.