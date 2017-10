Quelques jours après Halloween, soirée spéciale Simpsons Horror Show le samedi 4 novembre sur W9. Voici la programmation prévue dès 19h55 :

Simpson Horror Show XXII

Après la récolte d'Halloween, Marge demande à Homer de se débarrasser de toutes les sucreries. Mais voulant tout de même les manger, il part se cacher dans les canyons...

Alors qu'Homer décore la maison pour Halloween, une veuve noire le pique et il devient entièrement paralysé. Mais par hasard, Lisa se rend compte que son père peut encore communiquer grâce à ses gaz, et ainsi parler à Marge...

Ned Flanders devient un tueur en série en suivant les ordres de Dieu. Sauf que ce Dieu n'a étrangement que des victimes dont Homer souhaitait justement la mort...

In the Na'Vi Bart et Milhouse sont envoyés en mission sur une planète lointaine pour récupérer un précieux minerai, l'Hilarrium. Pour cela, ils utilisent un avatar afin de ressembler aux habitants de cette planète. Mais une fois sur place, Bart courtise une autochtone...

Simpson Horror Show XXI

Le professeur Frink met en garde le public du contenu de l'épisode en leur présentant un moyen de faire passer les scènes effrayantes plus rapidement...

Trouvant que Bart et Milhouse jouent à des jeux vidéo trop violents, Marge les encourage à se divertir avec des jeux de sociétés plus classiques. Parmi ceux rangés dans le grenier, ils en trouvent un à l'effigie de Satan qui les intrigue vraiment...

En croisière pour profiter de leur seconde lune de miel, Homer et Marge sauvent la vie d'un naufragé ; cet homme étant le dernier survivant d'un empoisonnement au sein de son équipage. Cependant, Homer ne le croit absolument pas et le soupçonne même de vouloir les tuer à leur tour...

Edmund, un mystérieux nouvel élève à l'école, se lie rapidement d'amitié avec Lisa. Peu à peu, ils commencent à flirter, même quand Lisa découvre que c'est un vampire...

Simpsons Horror Show XX

Frankestein, la Momie, Dracula et le Loup-Garou se retrouvent chez les Simpson pour une petite soirée... «

Madame Hoover annonce qui représentera sa classe lors du rassemblement national de lecture et, à la grande surprise de Lisa, ce n'est pas elle qui est choisie. Allant contre cette décision, la jeune fille est envoyée en salle de retenue. Mais elle décide de se venger en faisant appelle à son frère qui a déjà un plan diabolique pour cela...

Krusty a mis au point une nouvelle sorte d'hamburger à base de vache folle, mais tous ceux qui y goûtent se transforment subitement en zombie. 28 jours plus tard, alors que la plupart des habitants de la ville sont contaminés, Bart semble le seul à être immunisé...

Dans une comédie musicale prenant place dans le bar de Moe, le barman tente de remplacer Homer dans le cœur de Marge alors que ce dernier est sur le point de mourir seulement quelques mètres sous leurs pieds...

Simpsons Horror Show XIX

Homer tente de voter pour Obama mais la machine de vote l'en empêche et vote systématiquement pour McCain...

Homer entreprend de tuer des célébrités afin de pouvoir librement les imiter sans devoir payer d'ayant-droit...

Des robots de Transformers débarquent à Springfield...

Lisa et Milhouse attendent l'arrivée de la citrouille géante mais lorsqu'elle arrive, elle est scandalisée de voir que les humains sculptent, défigurent et mange les citrouilles et décide de se venger...

Simpsons Horror Show XVIII

Bart et Lisa aident Kodos à obtenir des devis pour retourner sur sa planète mais les intentions de l'extraterrestre sont plus dangereuses qu'on ne le croit...

Homer mène une double vie d'agent secret. Un jour, il reçoit pour mission l'ordre d'éliminer Kent Brockman mais il découvre que Marge est aussi sur le coup...

Tous les gamins du quartier vont quémander des friandises aux habitants de Springfield et décident de leur faire des farces. Mais Ned Flanders décide de transformer l'église en école de péchés...

Crédit illustration © FOX