Sortie ce jeudi en librairies d'un livre témoignage de Patrick Dils.

Edité par Michel Lafon, le livre Il ne me manque qu'une chose... sort en librairies ce jeudi. Un témoignage de Patrick Dils.

Un bouquin présenté ainsi :

"Arrêté à 16 ans et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de deux enfants à Montigny-lès-Metz, Patrick Dils a été innocenté en juin 2002 après trois procès et quinze ans d’incarcération. Comment a-t-il apprivoisé l’existence, la trentaine passée, lui qui ne connaissait rien de la vie hors les murs, ou si peu ? Comment a-t-il pansé ses plaies, réconforté ses parents et son frère, détruits par cette affaire ? De quelle façon a-t-il rejoint le monde du travail, réappris à aimer et à être aimé ? Patrick Dils vit aujourd’hui près de Bordeaux, avec sa femme Anaïs et ses deux petites filles, dans une jolie maison au milieu des vignes. Une vie simple et heureuse, avec une restriction pourtant… Depuis sa sortie de prison en effet, les rebondissements de l’enquête viennent régulièrement le tourmenter. Nouveaux témoins, nouveaux suspects, espoirs déçus… jusqu’au procès de Francis Heaulme, en mai 2017, où l’innocence de Patrick fut clairement remise en cause par certains avocats ! Francis Heaulme a été condamné. Mais il a beau jurer partout que Patrick Dils n’est pour rien dans ce double crime, il n’a pas avoué."

Interrogé dans le quotidien Le Parisien ce jeudi, Patrick Dils dit avoir écrit ce livre pour clore une histoire. « A travers les conférences que je donne, j’ai senti qu’il y avait une demande pour un deuxième ouvrage axé sur ce que je devenais, sur ma vie d’aujourd’hui, et non plus seulement sur l’affaire et la prison. Ecrire, c’est aussi une façon de laisser une trace. pour que mes filles, le moment venu, puissent lire mes livres et savoir qui était leur père, ce qu’il a vécu. Je ne leur cacherai jamais rien ».