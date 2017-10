Nouvel extrait du film Épouse-moi mon pote, avec Tarek Boudali et Philippe Lacheau.

Dans les salles dès ce mercredi 25 octobre.

Après le succès de Baby-sitting 1 et 2, puis Alibi.com, 1 & 2, la "bande à Fifi" revient avec Épouse-moi mon pote. De et avec Tarek Boudali. Et les critiques presse sont plutôt très fraîches...

Avec Philippe Lacheau , Andy, Julien Arruti, Charlotte Gabris.

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…