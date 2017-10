Sortie du livre Desproges par Desproges.

Sortie en fin de semaine prochaine de l'ouvrage Desproges par Desproges. Que Perrine Desproges, fille de l'humoriste, viendra promouvoir le jeudi 12 octobre dans La grande librairie sur France 5.

Ce livre, est-il annoncé, se compose d'entretiens et de centaines de documents rares issus d'archives personnelles : manuscrits, photos, correspondances, textes inédits, interviews exhumées.

"Dans sa correspondance, s'esquisse déjà le Desproges en devenir : sa drôlerie, son mordant, son plaisir de la belle langue et son goût de l'absurde. On lit la rage du troufion pendant la guerre d'Algérie, l'exaltation de l'amoureux, son lyrisme, et, toujours, l'humour en contrepoint. Au fil de ses chansons de jeunesse, de ses reportages à L'Aurore ou de ses contes écrits pour Tonus, le quotidien du médecin, on découvre le Pierre potache, journaliste en herbe, puis le papa poule. Enfin se dessine sous un nouveau jour le Desproges que nous connaissons mieux, à travers ses articles de Pilote, Le Nouvel Observateur, Charlie Hebdo, ses parodies dans 30 millions d'amis, ses vraies et fausses publicités, ses collages cocasses, ses correspondances imaginaires : du tailleur de Napoléon à l'Empereur, de Staline au colonel Gorski, d'Himmler à Landru... Ses incroyables archives nous dévoilent les points cardinaux de son existence : l'écriture, toujours, sa joie à pourfendre les idées reçues et les bons sentiments, et sa jubilation à ne pas être compris des imbéciles. Ce livre nous éclaire sur ce personnage complexe et parfois paradoxal : cet épicurien à l'imagination foisonnante, "perturbé congénital, névrosé et psychotique', qui soigne son angoisse de la mort par un humour dévastateur. "

Édition élaborée par Perrine Desproges et Cécile Thomas.