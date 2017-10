Sortie en librairies de l'Encyclopédie du Gorafi (extraits).

A paraître dans une dizaine de jours, le bouquin Encyclopédie du Gorafi, par Jean-François Buissière. Tout sur tout selon des sources contradictoires, est-il précisé avec humour sur la couverture.

Un livre édité par Flammarion, vendu près de 16 euros (224 pages). L’ouvrage débute par une préface de Jean-François Buissière, puis un cahier Art et culture.

Exemples :

ARTE : Chaîne de télévision ludique franco-allemande sur laquelle vous zappez en espérant regarder un documentaire intéressant pour finalement être déçu en tombant sur un reportage à propos de la peinture sud-soudanaise ou de l’histoire de la chaussette, et qui se révèle en fait hyper-intéressant. Du coup, le lendemain, vous voulez en parler à la machine à café, tout le monde vous vanne « parce que vous regardez des trucs d’intello » et vous devenez auprès de vos collègues « le mec qui regarde ARTE ».. Quelques années plus tard, fatigué des quolibets, vous prenez un fusil et débarquez dans le restaurant d’entreprise pour vous venger. Vous passez les 50 années qui vous restent à vivre, à jouer aux échecs avec Michel Fourniret.

Michael Bay : BOUM, RA-TA-TA-TA, BANG, BOUYM, KAPOW, VROOOOOOO, BAOOM, fin.

Robert de Niro : Acteur que l’on devrait tous arrêter d’essayer d’imiter.

Céline Dion : Monstre de la mythologie canadienne qui dormait depuis plus de 70 siècles sous le permafrost et qui a été réveillé par Jean-Jacques Goldman.

Johnny Hallyday : Chanteur français numéro un chez les chômeurs du nord de la France. Il organiserait chaque années un Battle Royale entre 50 de ses sosies. Un seul survit et gagne le droit de lui nettoyer ses lunettes de soleil.