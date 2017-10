South Park saison 18 en version française sur Game One dès le 6 novembre.

La chaîne GAME ONE annonce la diffusion de la saison 18 inédite de South Park pour la première fois en version française à partir du lundi 6 novembre. Du lundi au vendredi à 20h55.

Dans cette saison, il est notamment question d’hologrammes de stars décédées qui terrorisent la ville, de sessions d’Oculus, d’un drone suspect qui espionne les habitants, de la double vie épique de Randy alias Lorde...

A noter que du 27 au 29 octobre, GAME ONE s’affichera avec South Park à l’entrée de la Grande Halle de la Villette pour le COMIC CON PARIS, le festival de la pop culture. Animations sur l’espace Canal : une roue de la chance aux couleurs de South Park et un grand Quiz avec à gagner des posters, des intégrales et des coffrets DVD.