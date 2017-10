Spectacle d'Anne Roumanoff diffusé en direct samedi 4 novembre.

Jusque juin 2018, l'humoriste Anne Roumanoff est en tournée dans le pays avec son spectacle Aimons-nous les uns les autres, et plus encore.

Représentations dans les prochains jours à Biarritz, Mérignac, Amnéville, Asnières, Sélestat, Carcassonne, entre autres villes. Et passage à l'Olympia de Paris le samedi 4 novembre.

Cette date parisienne bénéficiera d'une retransmission en direct : rendez-vous en première partie de soirée sur la chaîne Paris Première.

"Avec Anne Roumanoff, c'est toujours mordant, irrésistible, drôle, pertinent et impertinent. Ça gratte mais ça fait du bien ! On rit beaucoup mais on réfléchit aussi. « Aimons-nous les uns les autres... Et plus encore... » c'est un cri du cœur dans lequel chacun peut y trouver son compte ou reconnaître son voisin : une fantasmeuse sur le Net, des parents d'élèves névrosés, une touriste américaine qui ne parvient pas à attirer l'attention du serveur... Au menu : un mélange de sketchs connus et inédits. Comme toujours, la cuisine d'Anne Roumanoff se veut savoureuse, colorée, nouvelle tout en étant généreuse et excellente pour la santé."