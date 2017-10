Sur France 5 ce soir, des policiers se livrent sur la violence de leur quotidien.

Un document inédit de 70 minutes, réalisé par Claire Tesson, à voir ce mercredi en première partie de soirée sur la chaîne France 5 : Police sur le fil.

Cinq flics de terrain se livrent, sans tabou ni autocensure, sur la violence de leur quotidien. Violence subie, mais aussi violence qu'ils ont en eux et qui parfois déborde.

Ils racontent, avec leurs mots, leur jargon, comment une course-poursuite débouche sur une bagarre, comment une simple manifestation se transforme parfois en champs de bataille, ou bien encore comment une banale intervention de police secours peut se terminer en drame.

Le fil, c’est cette ligne ténue sur laquelle évoluent des policiers souvent mus par un idéal, mais soumis quotidiennement à la pression du chiffre, au stress lié à un état d’urgence prolongé et à des relations de plus en plus tendues avec une partie de la population.

À travers ces témoignages rares, qui donnent à entendre l'homme sous l'uniforme, ce documentaire permet de mieux comprendre comment ces policiers gèrent cette violence constitutive de leur environnement de travail.

Après la diffusion de ce documentaire, Marina Carrère d'Encausse proposera un débat avec Claire Tesson, réalisatrice du documentaire, Maggy Biskupski, agent de la BAC à Sartrouville, présidente de "Mobilisation des policiers en colère", Denis Jacob, syndicat d'Alternative Police, policier depuis plus de 25 ans, ancien membre du syndicat d'Alliance Police, Perrine Sallé, femme de policier et porte-parole de l’association "Femmes des forces de l'ordre en colère” et Christian Mouhanna, directeur du Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales.