Sur W9, document inédit consacré à la Bande à Fifi (Philippe Lacheau, Tarek Boudali...).

Mardi 24 octobre à 21 heures, soit quelques heures avant la sortie de la comédie Epouse-moi mon pote, W9 programme un documentaire inédit : De la bande à Fifi à Babysitting, les nouveaux rois de la comédie.

"En quelques années, les trublions de la Bande à Fifi : Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti et Reem Kerici, ont conquis le cœur du public avec leur humour désopilant, leurs sketches décalés et leurs irrésistibles charmes. De leurs débuts TV au sein du groupe M6 à leurs cartons successifs au box-office notamment avec les volets de "Babysitting" ou "Alibi.com" en passant par les années Canal Plus avec Karl Zero et Michel Denisot, nous reviendrons sur l'incroyable ascension de la troupe la plus hilarante du moment !"

Retour dans ce film sur les moments forts d'une carrière jalonnée de succès, avec des rediffs de séquences et la participation des principaux intéressés : Philippe Lacheau, Julien Arruti, Reem Kherici et Tarek Boudali, mais aussi avec ceux qui leur ont mis le pied à l'étrier (Michel Denisot, Karl Zero, Christophe Dechavanne) ou leurs proches.