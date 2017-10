Téléréalité et prostitution : ce que contient le dossier de 5 pages du magazine Public.

Dossier Téléréalité et prostitution dans Public, numéro paru ce vendredi 6 octobre. Candidates, macs, tarifs, nos révélations chocs, titre la revue.

Au sommaire notamment : un entretien avec Afida Turner, qui souligne que c’est un secret de polichinelle : « On ne peut nier que beaucoup de filles dans ce milieu (télé-réalité) se livrent à cette activité de façon clandestine (escort)». Elle balance surtout une conversation qu’elle a eu avec une candidate du Loft 2 (Public donne ne nom), pendant le tournage : « Elle me faisait comprendre qu’elle monnayait ses charmes (…). J’ai immédiatement essayé de la raisonner et de lui dire de se taire, parce que nous étions filmées et que nous portions des micros. C’était hélas trop tard pour elle ».

Julia Paredes, candidate à Friend’s Trip sur NRJ12, révèle que les propositions de faire de l’escorting ont afflué lorsqu’elle a fait de la télé. Ce qu’elle a refusé, dit celle qui a été une des premières à pointer du doigt une candidate se livrant selon elle à de l’escorting. « Allez faire un tour sur les pages Instagram de ces filles et vous aurez une idée de leur train de vie ».

Egalement au sommaire, les réactions de Julie Ricci, Manon Marsault et Aurélie Preston. Ainsi qu’un sujet sur le passé de Nabilla et Nadège Lacroix qui ressurgit.

A découvrir pages 8 à 12 dès ce vendredi.