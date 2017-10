Top Gear France : Road trip en Afrique du Sud le 1er novembre, en première partie de soirée sur RMC Découverte avec Philippe Lellouche, Le Tone et Bruce Jouanny.

Pour 5000 euros seulement, les trois compères devront dénicher trois grandes voitures qui devront résister à leur aventure.

Leur mission pour ce deuxième road trip de l’histoire de Top Gear France : changer l’ampoule d’un phare qui se situe au point le plus au sud de l’Afrique du sud.

Après un détour par les montagnes du Swartberg route dangereuse et interminable, bivouac improvisé, trou infranchissable dans la route nos trois animateurs se retrouvent au plus près des éléphants, des girafes, des guépards, des zèbres et des rhinocéros pour un célèbre Big 5 façon Top Gear en mode selfie.

Durant cette parenthèse animalière, nos aventuriers auront l’occasion de bivouaquer dans la savane, et de pratiquer le sport le plus populaire du pays : le Braai.

Aux alentours du Cap, un crochet par le circuit de la région leur permettra de découvrir un autre sport très populaire en Afrique du Sud, le spinning. Une sorte de patinage artistique underground de la bagnole, la glace en moins, la gomme en plus.

Nos 3 acolytes auront ensuite la chance d’emprunter l’une des plus belles routes du monde. Une véritable route de pub qui ne manquera pas de les inspirer...