Transat Jacques Vabre : départ en direct sur France 3, depuis Le Havre.

Dans quelques jours, France 3 mobilisera ses antennes nationale et régionales pour suivre au plus près la 13ème Transat Jacques Vabre, course mythique reliant le Havre à Salvador de Bahia au Brésil.

Sur l’antenne nationale :

- Le départ en direct du Havre, dimanche 5 novembre dès 13H30. Réalisé par Anthony Forestier et présentée par Laurent Marvyle (Littoral) pour suivre les préparatifs et le début officiel de la course. Avec Jean-Baptiste Pattier (France 3 Normandie) et Gaël Robic (Tout le Sport). Et leurs invités : Charlie Dalin (spécialiste de la course) et Yvan Bourgnon (vainqueur de la Transat Jacques Vabre en double en 1997).

Sur l’antenne de France 3 Normandie :

- De l’ouverture officielle du village jusqu’à l’arrivée des skippers à Salvador de Bahia au Brésil, du 28 octobre au 5 novembre 2017, France 3 Normandie sera au bassin Paul Vatine au Havre pour des pages spéciales dans ses journaux régionaux. Les éditions du 12/13 et 19/20 seront diffusées en direct depuis le Havre ainsi que le magazine des gens de la mer.

- Samedi 4 novembre à 20h25 : Emission spéciale « La Transat en fête ». Présentée par Malika Menard & Laurent Quembre. Mélinda Lellouche et Jean-Baptiste Pattier seront en duplex autour du bassin pour nous montrer les festivités de la veille du départ, notamment le feu d’artifice, lancé en direct par Thomas Pesquet, invité de marque dans le cadre de son parrainage pour Initiative cœur (Retrouvez l'intégralité du feu d'artifice en Facebook live).