Trois grands films opposés ce dimanche soir, sur TF1, France 2 et ARTE.

Opposés, le visuellement somptueux Blade Runner, programmé 3 jours avant la sortie en salles du nouvel opus, le puissant 12 Years a Slave, Oscar du meilleur film, et le film de guerre American Sniper, porté par la mise en scène de Clint Eastwood et l'interprétation de Bradley Cooper.

Texan et patriote, Chris Kyle s’engage dans la Navy SEAL l’année de ses 30 ans. Après un entraînement parsemé d’humiliations, il entame une formation pour devenir tireur d’élite. Peu après l’attaque terroriste du 11 septembre, Chris est envoyé à Falloujah, en Irak, sur les traces d’Al-Qaïda. Son impressionnante précision lors de combats permet de sauver nombreux de ses coéquipiers. Très vite, il obtient le surnom de «La Légende». Mais de retour au pays, les horreurs de la guerre ne cessent de lui revenir en mémoire. Chris ne pense plus qu’à une seule chose : faire son grand retour sur le champ de bataille.

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien, et cette rencontre va changer sa vie…

BLADE RUNNER sur ARTE (version restaurée en 2007).

Film de Ridley Scott. Scénario : Hampton Fancher, David Peoples, d'après le livre de Philip K. Dick Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?

Avec Harrison Ford (Rick Deckard), Rutger Hauer (Roy Batty), Sean Young (Rachael), Daryl Hannah (Pris), Edward James Olmos (Gaff)...

Los Angeles, 2019. Fuyant la Terre, de moins en moins vivable, l'humanité a colonisé une partie de l'espace, et s'est dotée d'esclaves : des androïdes appelés "répliquants", car proches de l'être humain. Après la révolte de certains des plus perfectionnés, les Nexus 6, génération dotée d'une force et d'une intelligence surhumaines, on a proscrit leur usage et une unité policière d'élite, les "Blade Runners", a eu mission de les éliminer. Quand un petit groupe de ces hors-la-loi débarque dans la mégalopole, Rick Deckard, un Blade Runner démissionnaire, devenu flic privé, est contraint par son ancien patron de reprendre du service. Son enquête débute au siège de la puissante firme Tyrell, qui a conçu ces répliquants "plus humains que l'humain".