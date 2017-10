Trump, un an jour pour jour : avec Martin Weill le 8 novembre sur TMC.

Mercredi 8 novembre vers 21 heures sur TMC. Présenté par Martin Weill et produit par Bangumi.

Un an de Trump, c’est 365 jours de provocations, de diplomatie mise à mal et une frange de l’Amérique de plus en plus décomplexée... C’est aussi la première année de mandat la plus dingue de l’histoire des Etats-Unis !

Retour avec Martin Weill et l’équipe de Quotidien, sur toutes les images qui ont marqué cette première année, jour pour jour, de Donald Trump à la Maison Blanche avec des reportages exclusifs : plongée dans l’Amérique raciste, caméra embarquée avec les télé-évangélistes qui prêchent dans des drive-in, rencontre avec les transgenres bannis de l’armée, face- à-face avec les suprémacistes blancs…

Mais une année de Trump ne serait pas complète sans ses « Trumperies » : bourdes, fake news, tweets hallucinants, et ses histoires d’amour : Trump et Macron, Trump et Melania, Trump et les dollars…